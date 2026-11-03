CL: Neuer knackt Müllers Einsatz-Rekord

Der Bayern-Kapitän bestreitet bei Atlético sein 164. Spiel in der Königsklasse. Den internationalen Rekordhalter wird er wohl nicht mehr erreichen.

Manuel Neuer hat seiner langen Reihe an Rekorden eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der Kapitän des FC Bayern lief am Dienstagabend bei Atlético Madrid zum 164. Mal in der Champions League auf. Damit knackte der 40-Jährige den deutschen Rekord der Münchner Klub-Ikone Thomas Müller.

Dritter hinter den beiden langjährigen Bayern-Profis ist ebenfalls ein früherer Münchner und Weltmeister von 2014: Toni Kroos bestritt die meisten seiner 151 Partien in der Königsklasse allerdings für Real Madrid.

Vom internationalen Rekordhalter trennt das Trio ein gutes Stück: Der große Portugiese Cristiano Ronaldo bestritt 183 Champions-League-Spiele für Manchester United, Real und Juventus Turin. Zweiter in der Liste ist Spaniens Torwartlegende Iker Casillas mit 177 Einsätzen für Real und den FC Porto. Neuer, der auch für Schalke 04 in der Königsklasse auflief, liegt nun vor Müller und Argentiniens Idol Lionel Messi (FC Barcelona und Paris Saint-Germain) auf Platz drei.