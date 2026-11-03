Bayern vor Atlético-Spiel: Diese drei Torhüter sind dabei!

Manuel Neuer ist bei Bayern München zurück im Tor und knackt damit einen Champions-League-Rekord. Der Münchner Kapitän hat seine Fußblessur überwunden. Lennart Karl und Tom Bischof starten.

Mit Manuel Neuer geht der angeschlagene FC Bayern in den Champions-League-Kracher bei Atlético Madrid. Der Kapitän hat seine Fußblessur auskuriert, wegen der er zuletzt fünf Spiele verpasst hatte und von Jonas Urbig vertreten worden war.

Für den 40-Jährigen ist es der 164. Einsatz in der Königsklasse. Er ist damit alleiniger deutscher Rekordhalter vor Thomas Müller.

Manuel Neuer stellt eine Bestmarke in der Champions League auf Manuel Neuer stellt eine Bestmarke in der Champions League auf © IMAGO/DeFodi Images

Dritter hinter den beiden langjährigen Bayern-Profis ist ebenfalls ein früherer Münchner und Weltmeister von 2014: Toni Kroos bestritt die meisten seiner 151 Partien in der Königsklasse allerdings für Real Madrid.

Vom internationalen Rekordhalter trennt das Trio ein gutes Stück: Der große Portugiese Cristiano Ronaldo bestritt 183 Champions-League-Spiele für Manchester United, Real und Juventus Turin. Zweiter in der Liste ist Spaniens Torwartlegende Iker Casillas mit 177 Einsätzen für Real und den FC Porto. Neuer, der auch für Schalke 04 in der Königsklasse auflief, liegt nun vor Müller und Argentiniens Idol Lionel Messi (FC Barcelona und Paris Saint-Germain) auf Platz drei.

Champions League: Olise rechtzeitig fit

Nach den Ausfällen von Luis Díaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari und Serge Gnabry vertraut Assistenztrainer Aaron Danks in der Offensivreihe hinter Torjäger Harry Kane auf Michael Olise, Lennart Karl und Alphonso Davies.

Olise war beim 2:2 gegen Borussia Dortmund am Samstag mit Knieproblemen kurz vor Schluss ausgewechselt worden, ist aber rechtzeitig wieder fit.

DEINE MEINUNG

Die Viererkette vor Neuer bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic. Auf der Doppelsechs erhält neben Antreiber Joshua Kimmich Tom Bischof den Vorzug vor Aleksandar Pavlovic. – Die

Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich,Bischof – Karl, Olise, Davies – Kane. – Trainer: Danks