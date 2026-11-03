Demichelis verrät: Kumpel Maresca wollte RB-Aufstellung wissen

Der Trainer von RB Leipzig und Manchester Citys Teammanager sind seit Jahren eng befreundet. Jetzt treffen sie in der Champions League aufeinander.

Dem Kumpel die Startelf verraten? Nein, so weit reichte die Freundschaft zwischen Martín Demichelis und Manchester Citys Teammanager Enzo Maresca dann doch nicht.

„Enzo wollte unbedingt gestern schon unsere Aufstellung wissen“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch ( ) mit einem Lächeln.

Demichelis beim Abschlusstraining am Dienstag Demichelis beim Abschlusstraining am Dienstag © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Demichelis und Maresca spielten einst in der Saison 2011/2012 gemeinsam beim FC Málaga in Spanien. „Ich kenne Enzo ganz besonders. Er ist mein bester Freund im Fußball. Man kann fast sagen, wir sind wie Brüder“, so der RB-Coach. Sogar ihre Kinder seien gemeinsam aufgewachsen. Und auch als sie nach der Karriere beide Trainer wurden, blieben sie immer im Austausch. „Wir denken ganz ähnlich über Fußball“, so Demichelis.

Champions League: Baumgartner könnte Startelf-Comeback feiern

Der Italiener Maresca hatte City im Sommer von Pep Guardiola übernommen. Nach einem tollen Start in die Premier League mit sieben Siegen in Folge gab es zuletzt bei Aston Villa (1:2) und gegen Brighton & Hove Albion (0:1) zwei Niederlagen nacheinander. Den Leipzigern macht dies Mut. Man habe gesehen, so Christoph Baumgartner, „dass sie in den letzten Spielen auch verwundbar sind. Es muss das Ziel sein, dass wir mutig sind und unsere Chancen nutzen.“

In Bezug auf die Aufstellung ließ Demichelis lediglich durchblicken, dass Baumgartner sein Startelf-Comeback nach seiner langen Verletzungspause geben werde. Ansonsten warnte der frühere Weltklasse-Innenverteidiger, der von 2013 bis 2016 selbst für City gespielt hatte, vor Tormaschine Erling Haaland: „Es gibt kein Rezept. Er ist einfach ein super Stürmer. Es ist wichtig, dass er so wenig Zeit wie möglich in unserem Sechzehner spielt.“