Joshua Kimmich stellt sich in der Causa Musiala gegen die eigenen Bosse. Dietmar Hamann lobt den Bayern-Kapitän - und sieht eine Gefahr, die weit über dessen Aussagen hinausgeht.

Es waren Worte, die nachhallen. Als Joshua Kimmich nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern beim OSC Lille öffentlich Position in der Causa Jamal Musiala bezog, stellte er sich nicht nur demonstrativ vor seinen jungen Mitspieler – er stellte sich auch gegen jene, die das Selbstverständnis des Klubs jahrelang geprägt haben: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Nun erhält der Nationalmannschaftskapitän prominenten Zuspruch von Dietmar Hamann. „Wie er seine Worte vorgetragen hat, fand ich sehr gut“, lobte der ehemalige Bayern-Profi in seiner Sky-Kolumne.

Joshua Kimmich hat öffentlich Kritik am Umgang Bayerns mit Jamal Musiala geäußert Joshua Kimmich hat öffentlich Kritik am Umgang Bayerns mit Jamal Musiala geäußert © IMAGO/DeFodi Images

Über die Form zeigte Hamann sich hingegen überrascht: „Er hat sich vor seinen Mitspieler gestellt, aber Kimmichs Worte waren Kritik am Aufsichtsrat, und in der Form hat mich diese Kritik schon etwas überrascht.“

Hamann sieht bei Bayern ein größeres Problem

Mit einer Strafe rechnet Hamann nicht: „Man wird ihn von Vereinsseite vielleicht mal zur Seite nehmen, aber ich glaube nicht, dass Kimmich großartige Konsequenzen zu erwarten hat.“ Der FC Bayern stünde vor einem ganz anderen heiklen Problem: Die Debatte um Musiala offenbart inzwischen eine bemerkenswerte Uneinigkeit innerhalb der Münchner Führungsriege.

Während Hoeneß und Rummenigge öffentlich Zweifel daran geäußert hatten, ob Musiala jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne, vermitteln Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl ein deutlich optimistischeres Bild.

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Eberl hatte erst am Dienstag die Hoffnung geäußert, Musiala könne womöglich sogar als besserer Spieler zurückkehren. Rummenigge hingegen hatte wenige Tage zuvor eine Anpassung des Vertrags ins Spiel gebracht. „Diese Diskrepanz zwischen sportlicher Führung und Aufsichtsrat hat wahnsinniges Konfliktpotenzial“, warnte Hamann.

Der 53-Jährige sieht die Verantwortlichen in der Pflicht, eine Spaltung des Vereins zu verhindern. Eine mit der Causa Musiala vergleichbare Situation habe es beim FC Bayern noch nie gegeben.

Kimmich mit eindringlichem Appell

Kimmich hatte in Lille an das familiäre Selbstverständnis des Rekordmeisters appelliert und für einen anderen Umgang mit seinem Mitspieler geworben. „Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht ‚Bayern-like'“, hatte er auf SPORT1-Nachfrage über die öffentliche Kommunikation gesagt.

Ausgerechnet die Debatte darüber, wie der FC Bayern mit einem seiner wichtigsten Spieler umgeht, wirft inzwischen die Frage auf, wie geschlossen der Verein selbst noch ist.

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