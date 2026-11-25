Die Stuttgarter zeigen im San Siro gegen Inter Maialnd eine beherzte Leistung, belohnen sich aber nicht. Die entscheidenden Tore fallen im zweiten Durchgang.

Der VfB Stuttgart hat einen Achtungserfolg verpasst und auch in der Champions League einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag beim italienischen Meister Inter Mailand trotz einer beherzten Leistung mit 0:2 (0:0) und kassierte die zweite Niederlage in der Königsklasse in Folge.

Petar Sucic (57./Handelfmeter) und Lautaro Martínez (74.) trafen im San Siro für Inter zum Sieg. Der VfB, der in der Bundesliga noch immer den hohen Erwartungen hinterherhinkt, hat nach dem 0:2 bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen damit weiterhin sieben Punkte auf dem Konto.

Champions League: Stuttgart erleidet nächste Pleite

Immerhin: Die Qualifikation für die K.o.-Phase ist noch immer greifbar – zumal die Schwaben ihre schwersten Aufgaben nun hinter sich haben. Am 9. Dezember empfängt Stuttgart noch den OSC Lille, nach dem Jahreswechsel warten dann die Partien gegen Club Brügge (19. Januar) und bei der PSV Eindhoven (27. Januar). Zunächst aber will der VfB in der Liga am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder in die Spur finden.

Nach dem 0:0 bei Schalke 04 am vergangenen Wochenende verzichtete Hoeneß in Mailand zunächst auf Deniz Undav. Der formschwache Kapitän saß auf der Bank – genau wie Angelo Stiller, der nach seiner Adduktorenverletzung zurück im Kader war. In der Startelf wurde der Mittelfeldspieler einmal mehr vom erst 19 Jahre alten Yanik Spalt vertreten.

Der VfB begann mutig und lief die Defensive der Gastgeber in den Anfangsminuten hoch an. Ermedin Demirovic (6., 8.) tauchte so gleich zweimal in gefährlicher Position auf, nach einer Viertelstunde hatte dann Chris Führich die erste gute Chance des Spiels, scheiterte aber an Inter-Torwart Josep Martínez.

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Thuram kann VfB-Fehler nicht nutzen

Für die Mailänder, bei denen der deutsche Innenverteidiger Yann Bisseck in der Startelf stand, war es ein Weckruf. Nachdem Djed Spence (16.) im direkten Gegenzug an VfB-Keeper Dennis Seimen gescheitert war, übernahm Inter die Kontrolle. Der VfB war nun zunehmend in der Defensive gebunden – und begann zu schwimmen.

Erst traf Marcus Thuram (42.) nach einem haarsträubenden Fehler in der VfB-Abwehr nur das Außennetz, dann schoss Nicolo Barella (43.) an den Innenpfosten. Viel Glück für den VfB, der das Unentschieden zwar in die Halbzeit rettete, im Anschluss aber nicht lange halten konnte.

Eine Flanke von Federico Dimarco klatschte an den Unterarm von Josha Vagnoman, den fälligen Elfmeter verwandelte Sucic souverän. Der VfB gab sich dennoch nicht auf und drückte Inter in die Defensive. Hoeneß brachte unter anderem Undav, auch Stiller gab sein Comeback. Auf der Gegenseite traf dann aber Martínez.