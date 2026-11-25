Gegen Club Brügge fahren die Reds den nächsten Sieg in der Champions League ein und nehmen Kurs aufs Achtelfinale. Florian Wirtz erzielt erneut einen Treffer.

Florian Wirtz und der FC Liverpool sind in der Champions League weiterhin auf Achtelfinalkurs. Beim Auswärtsspiel gegen Club Brügge feierten die Reds auch dank eines Tores des deutschen Offensivstars einen souveränen 3:0 (1:0)-Erfolg.

Alexander Isak hatte die Gäste nach einem Fehlpass des Ex-Bayern-Keepers Yann Sommer in Führung gebracht (13.). In der Schlussphase der Partie schlug Wirtz dann zu: Er leitete selbst einen Konter ein, bekam den Ball von Rio Ngumoha am linken Strafraumrand zurück und zirkelte ihn unhaltbar ins kurze Eck (79.). Isak legte kurze Zeit später zum Endstand nach (82.).

Florian Wirtz hat erneut getroffen Florian Wirtz hat erneut getroffen © IMAGO/Shutterstock

Champions League: Wirtz trifft bei LFC-Erfolg

Wirtz stand nach seiner Gala-Vorstellung gegen Manchester United vom vergangenen Wochenende erneut in der Anfangsformation und bestätigte seine starke Form. Gegen die „Red Devils“ hatte der Deutsche bereits mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt. Auch in Belgien hatte der 23-Jährige nun einige starke Aktionen, vor allem das Zusammenspiel mit Isak und Sommerneuzugang Bradley Barcola funktionierte sehr gut.

Es gab jedoch auch einen Wermutstropfen: Victor Munoz verletzte sich kurz vor der Pause und musste das Feld verlassen – sogar eine Trage wurde auf den Platz gebracht, die Munoz jedoch nicht brauchte. Ngumoha kam für ihn ins Spiel.

Mit vier Siegen aus fünf Spielen hat Liverpool durch den Erfolg weiterhin beste Chancen, die Ligaphase der Königsklasse in den Top acht zu beenden und sich somit direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.