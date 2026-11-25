Jamal Musiala steht aktuell beim FC Bayern besonders im Fokus. Trainer Vincent Kompany stärkt seinen Schützling. Auch Sportdirektor Christoph Freund ist um Ruhe bemüht.

Jamal Musiala lässt sich laut Trainer Vincent Kompany vom aktuellen Wirbel um seine Person nicht allzu sehr beeinflussen.

„Fokus, einfach totaler Fokus“, so erlebe Kompany Musiala aktuell, bekräftigte der Bayern-Trainer vor dem Champions-League-Spiel bei OSC Lille (JETZT im LIVETICKER) am DAZN-Mikrofon. „Wir haben unseren Kreis, unsere Bubble. Das ist eine Stärke. Auch wenn es draußen laut ist, ist es bei uns sehr ruhig.“

Jamal Musiala saß in Lille zunächst auf der Bayern-Bank Jamal Musiala saß in Lille zunächst auf der Bayern-Bank © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: Diese Antwort erwartet Kompany von Musiala

Kompany ergänzte: „Wenn Jamal nicht sein Talent hätte, hätte keiner darüber geredet. Er hat sein Talent. Das sind auch Waffen, um zu antworten. Das dauert manchmal, das braucht ein bisschen Zeit. Der Druck ist heute nicht auf Jamal, nicht auf Luis Díaz.“

Wie schon beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag saß Musiala auch in der Königsklasse zunächst auf der Bank. Gegen Köln wurde der 23-Jährige in der 70. Minute eingewechselt. Es war sein erster Einsatz seit September, in der ersten Länderspielperiode hatte sich Musiala beim DFB-Team eine Muskelverletzung zugezogen.

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sorgen für viel Wirbel um Musiala

Zuletzt war in der öffentlich geführten Debatte jedoch vor allem Musialas neurologische Erkrankung ein Thema. Am Rande des Köln-Spiels hatte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge Zweifel geäußert, ob Musiala wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann und Anpassungen seines Vertrags ins Spiel gebracht. Auch Uli Hoeneß hatte sich zuvor ähnlich geäußert.

Die Bayern-Führungsriege traf sich am Dienstag mit Musialas Beratern. Von einem „konstruktiven Gespräch“ war anschließend in einer Mitteilung des Klubs die Rede. „Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung.“ Man habe sich „darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen“.

DEINE MEINUNG

Freund will „Ruhe reinbekommen“

Sportdirektor Christoph Freund war am Mittwoch am Rande der CL-Partie ebenfalls darum bemüht, die Wogen zu glätten. „Es gibt aktuell viele Diskussionen. Das Wichtigste ist, dass wir Ruhe reinbekommen und sich Jamal aufs Fußballspielen konzentrieren kann“, sagte der Österreicher bei DAZN.

„Wir sind sehr froh, dass er wieder zurück ist. Ich bin überzeugt, dass er in den nächsten Wochen wieder mehr Minuten bekommt und dann wieder mit seinen Füßen sprechen wird“, ergänzte Freund.