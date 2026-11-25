Aleksandar Pavlovic unterläuft gegen Lille ein folgenschweres Missgeschick. Der Bayern-Star kann es selbst kaum fassen.

Aleksandar Pavlovic ist bei der Partie zwischen dem FC Bayern und OSC Lille (1:2) ein folgenschweres Missgeschick unterlaufen. Durch ein Eigentor des deutschen Nationalspielers gerieten die Münchner 1:2 in Rückstand (65.).

Nach einem Konter der Franzosen lief Ethan Mbpappé zunächst alleine auf das Tor von Jonas Urbig zu, setzte seinen Abschluss jedoch an den Pfosten.

Aleksandar Pavlovic brachte den FC Bayern mit einem kuriosen Eigentor in Lille in Rückstand Aleksandar Pavlovic brachte den FC Bayern mit einem kuriosen Eigentor in Lille in Rückstand © IMAGO/DeFodi Images

Pavlovic, in dessen Richtung das Spielgerät prallte, wollte den Ball mit seinem rechten Fuß klären, traf ihn jedoch nicht so wie geplant und beförderte den Ball ins eigene Tor.

Der Schock war ihm ins Gesicht geschrieben. Sofort schlug der 22-Jährige seine Hände vor das Gesicht und kniete sich im Tor der Bayern fassungslos auf den Rasen. Nach der Führung durch Dayot Upamecano per Kopfball (15.) hatte Lilles Ayase Ueda nur wenige Minuten zuvor ausgeglichen (62.)