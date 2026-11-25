Innerhalb weniger Minuten dreht Manchester United dank seines Kapitäns das Spiel gegen Sporting Lissabon. Der zweite Treffer ist einer der bizarren Sorte. Gewinnen können die Engländer dennoch nicht.

Was um alles in der Welt war das denn? Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes hat beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (2:2) einen völlig verrückten Treffer erzielt.

20 Meter vor dem gegnerischen Tor war der Portugiese an den Ball gekommen, drehte kurz auf und schloss ab. Die Kugel rollte ziemlich harmlos auf den Kasten von Sporting-Keeper Kaique Pereira Azarias zu – doch dann passierte das Kuriose.

Bruno Fernandes hat ein kurioses Tor erzielt Bruno Fernandes hat ein kurioses Tor erzielt © IMAGO/Sports Press Photo

Fernandes erzielt „das kurioseste Tor des Jahres“

Kurz bevor der Torhüter den Ball aufnehmen wollte, hoppelte dieser über eine Unebenheit im Rasen und prallte plötzlich ungewöhnlich nach oben ab – und Torwart Kaique durch die Hände ins Tor (50.). Hatte sich da etwa ein kleiner Maulwurf im Rasen versteckt? Die englische Presse zeigte sich jedenfalls gehörig amüsiert vom Treffer.

„Was für ein bizarres Tor haben wir das gerade gesehen? Der Platzwart dürfte da einen mitkriegen, aber der Torwart muss den trotzdem halten“, urteilte die englische Sun. „Das ist wirklich ein verrücktes Tor“, hieß es bei ESPN, während der Guardian vom „kuriosesten Tor der Saison schrieb“.

Erst zwei Minuten zuvor hatte Fernandes die Engländer mit einem Elfmeter zum 1:1-Ausgleich gebracht (48.), nachdem die Hausherren in der ersten Halbzeit durch Luis Suárez in Front gegangen waren (33.). Ebenjener Suárez glich nach schwerem Patzer von United-Keeper Senne Lammens zum 2:2-Endstand aus (80.).