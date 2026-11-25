Not macht erfinderisch. In Abwesenheit von Torjäger Harry Kane schlüpft Bayerns Allzweckwaffe Konrad Laimer in eine ganz neue Rolle.

Nur im Tor stand er noch nicht! Konrad Laimer seinem Ruf als Allzweckwaffe beim FC Bayern einmal mehr gerecht geworden.

Im Champions-League-Spiel bei OSC Lille (1:2) schlüpfte der Österreicher in Abwesenheit des verletzten Harry Kane vornehmlich in die Rolle des Stoßstürmers, war als erster Spieler im Pressing für die Defensive der Franzosen ein unangenehmer Gegenspieler.

Konrad Laimer (l.) setzt Berke Özer unter Druck Konrad Laimer (l.) setzt Berke Özer unter Druck © IMAGO/Beautiful Sports International

FC Bayern: Neue Rolle für Konrad Laimer

„Es scheint sehr stressig zu werden für die Innenverteidiger, wenn jemand anlaufen kann, dann Konny Laimer“, prognostizierte DAZN-Experte Nils Petersen zu Spielbeginn. Und er sollte recht behalten.

Laimer ließ sich auch immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen, wechselte sich im Anlaufen mit Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic ab.

Laimer? „Du musst so dankbar sein als Trainer“

„Wir reden immer wieder von den ganzen Stars Kane, Olise und Co… – da musst du so dankbar sein als Trainer, wenn du Spieler wie Konny Laimer hast, die einfach wirklich alles können, alles annehmen und alles wahrscheinlich auch gut umsetzen werden“, sagte Petersen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ging Laimer in seiner neuen Rolle allerdings etwas übermotiviert zu Werke. Erst lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Innenverteidiger Alexsandro, dann rannte er Nathan Ngoy im Anlaufen einfach um und sah Gelb (53.).

Erst spät spielt Laimer wieder auf seiner alten Position

Als gelernter defensiver Mittelfeldspieler hat sich Laimer aber auch schon in anderen Rollen verdient gemacht. Vor allem als Rechtsverteidiger hat sich der 29-Jährige bei den Bayern etabliert. Aber auch in offensiverer Rolle als Schienenspieler oder auch auf der linken Seite wusste Laimer schon zu überzeugen.

In Lille rückte Laimer im Spielverlauf dann auch wieder auf seine Rechtsverteidiger-Position zurück. Durch den Dreierwechsel von Luis Díaz, Jamal Musiala und Tim Binder für Tom Bischof, Josip Stanisic und Hiroki Ito war die Bayern-Offensive ab der 76. Minute wieder halbwegs normal besetzt und der Österreicher rückte wieder nach hinten.