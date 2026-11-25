Das letzte Münchner Aufgebot gibt in Frankreich eine Führung aus der Hand.

Der FC Bayern hat nach dem Burgfrieden um Jamal Musiala inmitten größter Personalsorgen den nächsten Brandherd zu löschen. Mit dem Zauberfuß als wirkungslosem Joker unterlag das letzte Aufgebot der Münchner in der Champions League beim bislang sieglosen Tabellenvorletzten OSC Lille 1:2 (1:0). Das Etappenziel direkter Achtelfinaleinzug rückt nach einer desolaten zweiten Halbzeit und der ersten Saisonpleite überhaupt zunehmend aus dem Blick.

Abwehrchef Dayot Upamecano (15.) brachte die Bayern in Nordfrankreich in Führung. Doch Ayase Ueda (62.) und ein Blackout von Pechvogel Aleksandar Pavlovic (65., Eigentor) drehten die Partie. Musiala wurde wie Rückkehrer Luis Díaz eingewechselt (76.), konnte aber keine Akzente setzen.

Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Englands Krisenklub Manchester United und Betis Sevilla machbar.

Trainer Vincent Kompany nahm seine Notelf ungeachtet all der Ausfälle vor allem in der Offensive in die Pflicht. „Der Glaube“, sagte er, „muss riesig sein.“ Doch die Statik des Bayern-Spiels veränderte sich in Abwesenheit von Weltfußballer Harry Kane ohne echten Mittelstürmer. Kompany aber hatte sich etwas einfallen lassen.

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In Ballbesitz oder beim Pressing bildete seine Elf meist ein 4-2-3-1, in dem überraschend Konrad Laimer vor „Zehner“ Pavlovic das Angriffszentrum besetzte. Letzterer holte mit dem ersten gefährlichen Schuss die Ecke heraus, die Tom Bischof perfekt auf den Kopf von Upamecano zirkelte – 0:1.

„Jeder Champions-League-Gegner“, hatte Kompany jedoch gewarnt, „ist gefährlich.“ Das galt auch für Lille, das in vier Spielen erst einen Punkt geholt hatte. Torwart Jonas Urbig musste gegen Ueda (23.) retten. Auf der anderen Seite ließ Laimer das 0:2 liegen (26.).

Die Gäste verstanden es gut, den Dritten der Ligue 1 ins Laufen zu bringen. Doch der Olympique Sporting Club stemmte sich gegen die Niederlage. Ethan Mbappé, jüngerer Bruder des WM-Rekordtorschützen Kylian, zielte nicht genau genug (41.).

Die zweite Hälfte begann aus Münchner Sicht mit einem Schreckmoment: Upamecano legte den Ball per missglückter Kopfballrückgabe für Ueda auf, das vermeintliche 1:1 (47.) zählte aber nicht, weil der Japaner zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte.

Es war längst nicht die einzige Nachlässigkeit des Rekordmeisters. Der nächste Upamecano-Fehler ermöglichte Ngal’Ayel Mukau (54.) eine weitere Gelegenheit. Das Bayern-Pressing war jetzt zu wild, die Staffelung stimmte nicht. Der Ausgleich war folgerichtig, das 1:2 fiel nach einer Münchner Ecke: Lille konterte über Mbappé, der den Pfosten traf. Pavlovic beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor.

Ein Dreierwechsel mit Musiala, Díaz und Champions-League-Debütant Tim Binder sollte noch einmal die Wende bringen. In der Schlussphase kam auch Regionalliga-Stürmer Noah Codjo-Evora noch zu seinem ersten Einsatz in der Königsklasse, doch Lille war dem nächsten Treffer durch Soriba Diaoune (86.) näher.