Ex-Bayern-Talent wagt Neuanfang

SPORT1 22.07.2026 • 09:47 Uhr Tanguy Nianzou wechselt zum LOSC Lille. Vor Jahren galt der Franzose bei PSG und beim FC Bayern als großes Talent.

Nächster Karriereschritt für Tanguy Nianzou: Der 24 Jahre alte Verteidiger ist ablösefrei vom FC Sevilla zum LOSC Lille gewechselt. Dort unterschrieb er einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres. Für die Spanier absolvierte Nianzou in vier Jahren 62 Pflichtspiele.

Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Er stieß früh bei Paris Saint-Germain ins Rampenlicht, aber glaubte nicht an den Pariser Weg und unterschrieb 2020 beim FC Bayern. „In unseren Augen ist er eines der größten Talente in Europa“, schwärmte der frühere FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei der Vorstellung des damals 18-Jährigen.

Vom Hype ist nichts mehr übrig

Mitten in der Corona-Krise feierte München den Coup, während PSG-Sportchef Leonardo nach dem Abgang konsterniert wirkte – die Kontakte zum Umfeld des Verteidigers galten als vergiftet.