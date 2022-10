Wieder Ärger bei Partie des 1. FC Köln! Spielunterbrechung in Belgrad

Beim Stand von 1:0 für die Gastgeber zündeten die Partizan-Ultras in der 31. Minute einen Großteil ihrer mit ins Stadion gebrachten Pyrotechnik und sorgten so für schlechte Sichtverhältnisse im Stadion. Schiedsrichter Roy Reinshreiber aus Israel schickte daraufhin beide Teams in die Katakomben, bis die Rauchschwaden aus dem Stadion verschwanden.