Fan-Eklat im Finale! Florenz-Star blutüberströmt

Während des Finales der UEFA Conference League in Prag zwischen West Ham United und dem AC Florenz ist es zu einem Fan-Eklat gekommen.

Als Fiorentina-Profi Cristiano Biraghi in der 33. Minute zu einem Einwurf an den Spielfeldrand schreiten wollte, flogen zahlreiche Plastikbecher in die Richtung des italienischen Abwehrspielers.