Spieler nach Angriff auf Secuirty-Mann verhaftet? Eklat nach Legia-Spiel in Alkmaar

Nach dem Gruppenspiel von AZ Alkmaar und Legia Warschau in der Conference League hat sich offenbar ein handfester Skandal abgespielt. Wie niederländische und polnische Medien übereinstimmend berichten, sind zwei Spieler von Legia verhaftet worden.

Unter Berufung auf Polizei-Angaben schreibt De Telegraaf, dass es sich bei den beiden Profis um Josué Pesqueira und Radovan Pankov handelt. Der Klub aus Warschau bestätigte dies am Tag nach dem Spiel zunächst nicht - gab aber an, sich zu gegebener Zeit zu den „skandalösen Vorfällen“ in Alkmaar äußern zu wollen.