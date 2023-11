Conference League: Becherwurf! Fan-Eklat bei Eintracht-Sieg in Helsinki

Was war passiert? Helsinki-Profi Santeri Hostikka wollte in der 29. Minute einen Eckstoß ausführen, als ein Becher aus dem Gästeblock in seine Richtung flog und ihn am Rücken traf. Der 26-Jährige Finne blieb glücklicherweise unversehrt und machte keine große Szene aus der Aktion.