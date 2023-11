Conference League: Frankfurt - Saloniki heute LIVE im TV, Livestream und Ticker

Eintracht Frankfurt kann sich am Donnerstag gegen den Gruppenersten PAOK Saloniki (ab 21.00 /RTL) für die 2:1-Niederlage im Hinspiel der UEFA Conference League revanchieren und die Gruppenführung übernehmen. Nach dem Abpfiff kam es im Hinspiel zu einer Rudelbildung, die die Emotionen kochen ließ.

Während Abwehrchef Robin Koch weiterhin verletzungsbedingt ausfällt , steht Routinier Mario Götze zurück in der Startelf.

Die Aufstellungen:

Bayern? "Man kann an nichts anderes mehr denken"

Klose-Hammer bahnt sich an

Mit einem Sieg würde sich die Eintracht nach dem bereits gesicherten K.-o.-Runden-Einzug, in die Pole Position begeben, um als Gruppensieger die Zwischenrunde zu überspringen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Allerdings müssen die Hessen gegen PAOK auf Abwehrchef Robin Koch verzichten, der nach wie vor an einer Wadenverletzung laboriert. „Wir sind bei Robin vorsichtig optimistisch, dass er am Sonntag wieder im Kader ist“, erklärte Toppmüller auf der Pressekonferenz am Mittwoch.