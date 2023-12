Conference League: FC Aberdeen - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker

Letzter Spieltag in der Vorrunde der Conference League. Den Gruppensieg hat Eintracht Frankfurt als einziger deutscher Teilnehmer bereits verpasst, der Einzug in die Zwischenrunde ist dem Team von Trainer Dino Toppmöller aber nicht mehr zu nehmen.

Nach der Gala gegen die Bayern wollen die Hessen den Schwung mit in den Schlussspurt bis zur Winterpause nehmen. Zunächst ist die Eintracht am Donnerstag (18.45 Uhr) im letzten Conference-League-Gruppenspiel beim FC Aberdeen gefordert - sportlich geht es dabei allerdings um nichts mehr. „Es ist trotzdem ein Spiel, das wir gewinnen wollen“, sagte Toppmöller: „Wir fahren nicht dahin und schenken etwas ab.“

Conference League live: FC Aberdeen - Eintracht Frankfurt

Nach der Niederlage gegen PAOK Saloniki (1:2) zuletzt beendet die Eintracht die Gruppenphase sicher auf Platz zwei und kämpft in der Zwischenrunde am 15. und 22. Februar um den Einzug ins Achtelfinale. Die Auslosung findet am 18. Dezember statt.