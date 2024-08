Conference-League-Playoffs heute live: 1. FC Heidenheim - BK Häcken im Free-TV, Stream, Ticker

Heidenheim-Duell live im Free-TV

Nach dem 2:1-Erfolg im Playoff-Hinspiel steht der 1. FC Heidenheim mit einem Bein in der Conference League. Ein Remis gegen den BK Häcken würde der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt reichen, um zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Endrunde des Europapokals vertreten zu sein.