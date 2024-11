Conference League: Der Charaktertest, den der FC Bayern nicht bestand

Die Conference League ist reich an Underdog-Teams, die international wenig bekannt sind. Der schottische Klub Heart auf Midlothian passt in diese Kategorie perfekt hinein. Der Heidenheim-Gegner hat die Sternstunde seiner Vereinsgeschichte jedoch ausgerechnet gegen den großen FC Bayern gefeiert.

Die Conference League ist reich an Underdog-Teams, die international wenig bekannt sind. Der schottische Klub Heart auf Midlothian passt in diese Kategorie perfekt hinein. Der Heidenheim-Gegner hat die Sternstunde seiner Vereinsgeschichte jedoch ausgerechnet gegen den großen FC Bayern gefeiert.

Der 1. FC Heidenheim entdeckt auf seiner Europareise im Rahmen der Conference League immer wieder Neuland. Am Donnerstagabend geht es für den Bundesligisten in den Tynecastle Park nach Edinburgh - wo der Traditions-Klub Heart of Midlothian zu Hause ist.