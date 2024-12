Conference-League-Auslosung: Diese Gegner warten auf Heidenheim

Am Freitag werden die Playoffs der Conference League ausgelost. Heidenheim droht ein starker Gegner. SPORT1 erklärt, wie die Auslosung funktioniert.

Nach dem 1:1-Dämpfer gegen St. Gallen am letzten Spieltag der Conference League muss Heidenheim den Umweg über die Playoffs nehmen. Diese werden am Freitag um 13 Uhr ausgelost.

Während sich die besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben, müssen die Plätze neun bis 24 in die Playoffs. Diese werden in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Heidenheim beendete die Ligaphase auf Platz 16 und liegt damit genau in diesem Feld.