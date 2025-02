Conference League: United-Flop glänzt erneut

Antony, von Manchester United an Betis Sevilla ausgeliehen, sendet ein weiteres Lebenszeichen. Der Brasilianer führt sein Team in der Conference League auf die Siegerstraße.

Antony, von Manchester United an Betis Sevilla ausgeliehen, sendet ein weiteres Lebenszeichen. Der Brasilianer führt sein Team in der Conference League auf die Siegerstraße.

Am rechten Strafraumeck wurde Antony angespielt, drehte sich um seinen zögernden Gegenspieler, ging ein paar Schritte in die Mitte und wuchtete den Ball mit einem herrlichen Schlenzer aus rund 18 Metern ins lange Eck: Es war die Schlüsselszene beim Sieg von Betis Sevilla in den Playoffs der Conference League gegen KAA Gent und gleichzeitig der Dosenöffner.