"Urknall!" Pukki-Team schafft unglaubliches Comeback in der Conference-League-Qualifikation

HJK Helsinki feiert in der Conference-League-Qualifikation gegen NSÍ Runavík ein sensationelles Comeback. Ein Spieler kehrt nach einer Lungenentzündung auf den Rasen zurück - und wird zum Helden.

Unglaubliches Comeback in der Conference-League -Qualifikation! Der finnische Vertreter HJK Helsinki hat mit 5:0 nach Verlängerung gegen NSÍ Runavík (Färöer) gewonnen und ist trotz 0:4-Hinspielpleite doch noch in die nächste Qualifikationsrunde eingezogen.

Lucas Lingman eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, Alexander Ring traf zum 2:0 (53.), Santeri Hostikka erhöhte auf 3:0 (79.) und Giorgos Antzoulas rettete Helsinki in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor in der Verlängerung.