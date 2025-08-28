Newsticker
Conference League: Besiktas vs. Lausanne heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Besiktas und Lausanne kämpfen um Europa

Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport kämpfen im Playoff-Rückspiel um das Ticket in die Conference League. SPORT1 zeigt die Partie live im Free-TV und Stream.
Bei Manchester United ist Ole Gunnar Solskjaer eine Legende. Dies möchte er nun auch bei Besiktas Istanbul werden. Der neue Trainer erklärte seine Vision und welche Parallelen er zu United sieht.
Am Donnerstag werden die letzten Plätze für die Ligaphase der Conference League vergeben. Im Rennen dabei: Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport aus der Schweiz.

Anstoß des Playoff-Rückspiels in der türkischen Metropole ist um 19 Uhr. SPORT1 übertragt ab 18:55 Uhr live im Free-TV und Stream.

Conference League: So sehen Sie Besiktas vs. Lausanne LIVE im TV, Stream und Ticker:

Das Hinspiel in der Schweiz endete 1:1 - offener könnte die Ausgangslage also nicht sein.

Auf den Trainerbänken der beiden Teams sitzen zwei alte Bekannte. Während Ole Gunnar Solskjaer Besiktas coacht, ist bei Lausanne der ehemalige Bochum-Coach Peter Zeidler verantwortlich.

