Conference League: Besiktas vs. Lausanne heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.08.2025 • 14:00 Uhr Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport kämpfen im Playoff-Rückspiel um das Ticket in die Conference League. SPORT1 zeigt die Partie live im Free-TV und Stream.

Am Donnerstag werden die letzten Plätze für die Ligaphase der Conference League vergeben. Im Rennen dabei: Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport aus der Schweiz.

Anstoß des Playoff-Rückspiels in der türkischen Metropole ist um 19 Uhr. SPORT1 übertragt ab 18:55 Uhr live im Free-TV und Stream.

Conference League: So sehen Sie Besiktas vs. Lausanne LIVE im TV, Stream und Ticker:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Das Hinspiel in der Schweiz endete 1:1 - offener könnte die Ausgangslage also nicht sein.

