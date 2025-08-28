Conference League: Besiktas vs. Lausanne heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Am Donnerstag werden die letzten Plätze für die Ligaphase der Conference League vergeben. Im Rennen dabei: Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport aus der Schweiz.
Besiktas und Lausanne kämpfen um Europa
Besiktas Istanbul und der FC Lausanne-Sport kämpfen im Playoff-Rückspiel um das Ticket in die Conference League. SPORT1 zeigt die Partie live im Free-TV und Stream.
Anstoß des Playoff-Rückspiels in der türkischen Metropole ist um 19 Uhr. SPORT1 übertragt ab 18:55 Uhr live im Free-TV und Stream.
Conference League: So sehen Sie Besiktas vs. Lausanne LIVE im TV, Stream und Ticker:
Das Hinspiel in der Schweiz endete 1:1 - offener könnte die Ausgangslage also nicht sein.
Auf den Trainerbänken der beiden Teams sitzen zwei alte Bekannte. Während Ole Gunnar Solskjaer Besiktas coacht, ist bei Lausanne der ehemalige Bochum-Coach Peter Zeidler verantwortlich.