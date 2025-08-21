Conference League: Playoff-Duell Mainz vs. Rosenborg LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 21.08.2025 • 15:00 Uhr Mainz will im Playoff-Duell gegen Rosenborg den Einzug ins internationale Geschäft klarmachen.

Mainz 05 kämpft ums internationale Geschäft! Im Hinspiel der Playoffs für das Conference-League-Ticket sind die 05er am Donnerstag (18 Uhr im LIVTICKER) bei Rosenborg im kalten norwegischen Trondheim gefordert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach 30 Grad und Sonnenschein in Deutschland landete die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen am Mittwoch bei 11 Grad und Regen in Trondheim. Der Däne nahm es mit Humor und scherzte: „Ach, das ist doch ein ganz normaler Sommertag bei denen hier in Norwegen.“

So sehen Sie Rosenborg vs. Mainz LIVE im TV, Stream und Ticker:

TV: -

Stream: swr.de/sport, sportschau.de, ARD Mediathek

Ticker: sport1.de und SPORT1-App

Gegen Rosenborg gilt es, ein solide Ausgangslage vor dem Heimspiel kommende Woche zu schaffen. „Wir gehen das mit großem Respekt an – aber, wir werden unser Bestes geben und hoffen auf ein gutes Resultat fürs Rückspiel", sagte Henriksen. Erwartet werden bei der Partie rund 1.300 mitgereiste Mainzer Fans.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Henriksen davor erfuhr, habe er laut eigener Aussage Gänsehaut bekommen. „Ich habe keine Ahnung, was das kostet, wahrscheinlich 1.000 Euro pro Person. Und ich habe nicht einen Direktflug von Frankfurt aus gesehen. Dass so viele Fans uns in diesem Spiel begleiten, ist außergewöhnlich“, schwärmte der Coach.

Aus der Favoritenrolle seiner Mannschaft machte er kein Geheimnis. „Ja, als Bundesligist sind wir der Favorit“, gab der 50-Jährige zu. „Natürlich wollen wir gewinnen, das wäre ein fantastisches Resultat – aber nach dem Hinspiel ist noch nichts entschieden. In acht Tagen in Mainz ist das Finale!“