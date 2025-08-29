Deutscher Schiri zeigt Stadionsprecher Rot!

Am Donnerstagabend ist es in der Qualifikation der Conference League zu einem äußerst kuriosen Ereignis gekommen.
Rot für Stadionsprecher!
In den letzten zehn Minuten des Spiels zwischen Istanbul Basaksehir und CS Universitatea Craiova lieferten sich nicht nur Spieler und Betreuerstäbe eine Auseinandersetzung, der deutsche Schiedsrichter Daniel Schlager schickte am Ende nicht nur mehrere Staff-Mitglieder vom Platz, sondern auch den Stadionsprecher.
Kurios: Stadionsprecher sieht Rote Karte
Gerade hatte Craiova das dritte Tor gegen den türkischen Klub geschossen, als es chaotisch wurde. Schlager griff durch und verteilte mehrere Platzverweise auf beiden Seiten.
Während der Stadionsprecher des Ion-Oblemenco-Stadions inmitten dieser Szenen immer noch den letzten Treffer der Rumänen feierte, zückte Schlager auch in seine Richtung Rot.
Doch der Einheizer ließ sich seine Feierlaune nicht verderben. Trotz des Platzverweises führte er seine Rede noch fort - auch als er das Spielfeld durch den Tunnel verlassen musste.
Warum er den Platz verlassen musste, ist noch unklar. Laut des Journalisten Filip Cieslinski auf der Plattform X soll der Stadionsprecher Spielern und auch Schlager selbst direkt ins Gesicht geschrien haben - mit Mikrofon in der Hand.
Mit dem 3:1-Sieg und einem Gesamtergebnis von 5:2 zog Craiova ins Hauptfeld der Conference League ein.
In den letzten Tagen schieden mit Fenerbahce, Samsunspor und Besiktas bereits drei türkische Mannschaften aus dem Europacup aus. Istanbul Basaksehir schloss sich ihnen am Donnerstagabend an.