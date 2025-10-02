Eklat nach Mainzer Führung!

SPORT1 02.10.2025 • 20:43 Uhr Nadiem Amiri verwandelt einen Elfmeter zum Mainzer Siegtreffer. Beim anschließenden Jubel kommt es zu einem Eklat, die Partie wird unterbrochen.

Der FSV Mainz 05 hat zum Auftakt in die Ligaphase der Conference League 1:0 (0:0) bei Omonia Nikosia gewonnen - nach dem einzigen Tor des Tages kam es jedoch zu unschönen Szenen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nationalspieler Nadiem Amiri traf per Foulelfmeter für die Mainzer (75.), anschließend jubelten die Spieler des Bundesligisten vor dem Heimblock. Von dort flogen Gegenstände auf die FSV-Profis, darunter ein befüllter Becher, der Ben Bobzien im Nacken traf. Der Stürmer ging in der Jubeltraube zu Boden.

Mainz-Spiel nach Becherwurf unterbrochen

Der serbische Schiedsrichter Milos Milanovic reagierte sofort und unterbrach die Partie in der 76. Minute. Beide Mannschaften wurden geschlossen in die Kabinen geschickt.