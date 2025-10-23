"Eine Frechheit": Horror-Foul sorgt für Entsetzen:

Was für ein brutales Foul! Igor Savic von Zrinjski Mostar hat beim knappen 1:0-Sieg der Mainzer Stürmer Ben Bobzien in der Conference League ganz übel am Knie getroffen und ist mit glatt Rot vom Platz geflogen.
Horror-Foul an Mainz-Star
Die Szene ereignete sich in der 37. Minute: Schiedsrichter Jamie Robinson zögerte nicht lange und zückte nach dem übermäßig harten Einsteigen von Savic sofort die Rote Karte.
Mainz reagiert auf Horror-Foul
Bobzien blieb am Boden liegen und musste behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Savic schien im ersten Moment fassungslos, verließ das Feld aber ohne große Proteste.
„Das sah übel aus, Ben bleibt liegen“, war bei den Mainzern auf X zu lesen: „VÖLLIG zurecht ROT für Mostar. Der Spieler geht Ben auf Kniehöhe völlig unnötig in die Beine.“
Helmes fassungslos: „Das geht gar nicht“
RTL-Experte Patrick Helmes war entsetzt: „Das geht gar nicht. Da musst du froh sein, das Bobzien wieder auf dem Platz steht. Das, was Savic macht, geht nicht. Den kannst du vier Wochen zu Hause lassen“, sagte Helmes in der Halbzeitpause.
Der ehemalige Bundesliga-Stürmer bekam die Szene noch ein weiteres Mal eingespielt.
„Das Foul ist wirklich eine Frechheit. Dem Jungen kannst du komplett das Knie wegschießen und dann fehlt er ein halbes Jahr. Da musst du echt froh sein, dass nichts passiert ist“, wurde Helmes deutlich.
Dank eines Treffers von Nelson Weiper gingen die Mainzer mit einer 1:0-Führung in die Pause (24.). Mostar musste nach dem Horror-Foul von Savic in Unterzahl weiterspielen.
Am Ende blieb es beim knappen Mainzer Sieg.