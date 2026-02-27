Conference League: Mainz geht dickem Brocken aus dem Weg!

SPORT1 27.02.2026 • 14:37 Uhr Der FSV Mainz geht dem mutmaßlich schwereren Gegner in der Conference League aus dem Weg - und trifft nun auf einen Pokalsieger.

Der FSV Mainz nimmt es in der Conference League mit dem tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz auf. Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der UEFA in Nyon/Schweiz. Die Partien finden am 12. und 19. März statt.

Mainz hatte sich in der Ligaphase der Conference League als Tabellen-Siebter direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ging am Donnerstag Crystal Palace um Trainer Oliver Glasner aus dem Weg, das ebenfalls als Gegner in Frage gekommen wäre.