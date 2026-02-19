Das gab es in der europäischen Fußball-Geschichte noch nie!

Julius Schamburg 19.02.2026 • 21:48 Uhr AZ Alkmaar blamiert sich in der Conference League. Einem Underdog aus Armenien ist Historisches gelungen.

Historischer Coup in der Conference League: Der armenische Erstligist FC Noah hat das Hinspiel in den Playoffs gegen AZ Alkmaar völlig überraschend mit 1:0 (0:0) gewonnen.

Damit ist der FC Noah der erste armenische Verein, der ein europäisches K.o.-Spiel (nach der Gruppen-/Ligaphase) gewonnen hat.

Historischer Triumph für den FC Noah

Der im Jahr 2017 gegründete Verein liegt im FIFA-Ranking auf Platz 160, Alkmaar hingegen auf Platz 42. Alkmaar wurde am Donnerstagabend im Abovyan City Stadium jedoch vom krassen Außenseiter geschockt.

Es war erst das 32. Europapokalspiel in der Vereinsgeschichte. Zudem war es das erste Tor eines armenischen Vereins gegen ein Team aus den Niederlanden auf Europapokalebene.

Conference League: Alkmaar blamiert sich

Hovhannes Hambardzumyan erzielte in der 53. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag um 21 Uhr in Alkmaar statt.