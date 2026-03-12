Schlimme Szene: Horrorverletzung schockt Mainz

Julius Schamburg 12.03.2026 • 22:44 Uhr Sorgen um Silas: Der Angreifer vom FSV Mainz 05 muss in der Conference League mit einer Trage vom Feld gebracht werden - er verletzt sich augenscheinlich schwer.

Verletzungsschock für den FSV Mainz 05: Angreifer Silas musste im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League beim 0:0 gegen Sigma Olmütz mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Er verletzte sich augenscheinlich schwer.

Was war passiert? Silas ging ohne Einwirkung des Gegners unglücklich zu Boden. Der 27-Jährige hielt sich das linke Schienbein und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen (65.).

Schlimme Szenen: Mainz bangt um Silas

Wie Bilder von der Szene nahelegen, zog sich Silas eine schwerwiegende Unterschenkel-Verletzung zu.

„Ich kann ihm nur wünschen, dass es das nicht ist. Dass er vielleicht nochmal Glück im Unglück hatte. Das wünscht man keinem“, sagte Danny da Costa nach Abpfiff bei RTL+: „Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er nicht so lange ausfallen wird. Ich spreche ihn gleich und gucke, wie es ihm geht.“

„Das sieht gar nicht gut aus. Shit, Shit, Shit!“, schrieben die Mainzer unmittelbar nach der Szene auf ihrem X-Account.

Silas schon wieder schwer verletzt?

Nach einer kurzen Behandlungspause musste Silas mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Dabei hatte er die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen. Für ihn kam Nelsen Weiper in die Partie (67.).

2025 war Silas schon von Ende März bis Anfang Oktober wegen einer Knöchelverletzung ausgefallen und hatte 21 Spiele verpasst. 2021 hatte sich der Ex-Stuttgarter das Kreuzband gerissen.