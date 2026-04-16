Conference League: Fiorentina und Gosens im Viertelfinale raus

SID 16.04.2026 • 23:14 Uhr Robin Gosens scheidet mit Florenz im Viertelfinale der Conference League aus. Die Italiener schafften es nicht, ein 0:3 aus dem Hinspiel aufzuholen.

Die AC Florenz mit Robin Gosens hat das Ruder nicht mehr herumreißen können und ist im Viertelfinale der Conference League ausgeschieden. Nach dem 0:3 im Hinspiel gewannen die Italiener im Rückspiel gegen Crystal Palace mit 2:1 (1:1) und brachten die Engländer damit nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Wie schon im Hinspiel traf Ismaila Sarr (17.) für Palace. Albert Gudmundsson (30./Foulelfmeter) erzielte das erste Viertelfinal-Tor für die Italiener, Cher Ndour (53.) erhöhte.

Von Beginn an hatte Crystal Palace, die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, die Zügel in der Hand. Nach einer Flanke von Daniel Munoz traf Sarr aus kürzester Distanz per Kopf. Nach einem Foulspiel von Jaydee Canvot bekamen die Florentiner einen Elfmeter zugesprochen, den Gudmundsson verwandelte.

Doch auch der Führungstreffer der Viola durch Ndour bewirkte nicht mehr viel. 2023 und 2024 hatte die Fiorentina in der Conference League noch jeweils das Finale erreicht.

Athens Aufholjagd reicht nicht

Im frühen Spiel setzte sich Schachtar Donezk nach einem 2:2 (0:0) auswärts im Rückspiel in Summe mit 5:2 gegen AZ Alkmaar aus den Niederlanden durch und wird im Halbfinale auf Crystal Palace treffen.

Im Gegensatz zur Fiorentina glückte AEK Athen eine furiose Aufholjagd gegen Rayo Vallecano, bereits nach 51 Minuten hatten die Griechen das 0:3 aus dem Hinspiel egalisiert – den Spaniern gelang jedoch noch ein Treffer zum 1:3 (0:2) und damit der Einzug ins Halbfinale.