Er spielt sich auch ins Schaufenster der Bundesliga

Reinhard Franke 30.04.2026 • 17:09 Uhr Shakhtar Donezk sorgt in der Conference League für Aufsehen. Bei SPORT1 spricht Eguinaldo über das Erfolgsgeheimnis der Ukrainer und das Spielen in Zeiten des Krieges.

Trotz des anhaltenden Kriegs in der Ukraine agiert Shakhtar Donezk sportlich weiter auf hohem Niveau. Unter schwierigsten Voraussetzungen spielt der Klub eine starke Saison – und steht am Donnerstagabend in Krakau im Halbfinal-Hinspiel der Conference League gegen Crystal Palace (21 Uhr im LIVETICKER) vor der nächsten großen Aufgabe.

„Wir haben uns eine starke Ausgangsposition erarbeitet – jetzt wollen wir sie nutzen und Trophäen holen“, sagt der brasilianische Offensivspieler Eguinaldo im Gespräch mit SPORT1. Der Anspruch ist klar.

Normaler Alltag für Shakhtar kaum möglich

Ein normaler Alltag ist für Shakhtar kaum möglich. Seit 2014 trägt der Klub seine Heimspiele nicht mehr im eigenen Stadion aus, weicht auf wechselnde Spielorte im In- und Ausland aus – auch in Deutschland. Reisen gehören zum Alltag, verlässliche Planung ist selten möglich.

Hinzu kommt die mentale Belastung: Luftalarm, Unsicherheit, Distanz zur Familie. „Es ist nicht leicht, ständig ohne die Familie zu sein. Aber der Verein unterstützt uns sehr und wir halten als Team eng zusammen“, sagt der 21-jährige Eguinaldo auch im Hinblick auf seine ukrainischen Mitspieler.

Dass Shakhtar dennoch konstant Leistung bringt, ist kein Zufall. Der Klub setzt seit Jahren auf junge, entwicklungsfähige Spieler – insbesondere aus Brasilien. Durch gezieltes Scouting und konsequente Förderung entsteht eine Mannschaft mit Perspektive und Qualität.

Auch sportlich zahlt sich das aus: In der Liga zählt Shakhtar erneut zu den Topteams, international hat sich das Team in dieser Saison ebenfalls behauptet. Die gemeinsame Zielsetzung ist dabei klar formuliert: „Wir haben alle denselben Traum: erfolgreich zu sein, Titel zu holen und gemeinsam etwas Großes zu erreichen.“

Offensive ist bei Donezk entscheidend

Ein entscheidender Faktor ist die Offensive – mit viel Tempo und Zug zum Tor. Spieler wie Eguinaldo prägen das Angriffsspiel.

Der Brasilianer kommt in dieser Saison auf 24 Einsätze, 1.290 Minuten sowie acht Tore und drei Vorlagen – starke Werte in seiner Entwicklungsphase. Eguinaldo kämpfte teils mit Verletzungen, zudem rotiert das Team derzeit viel. In den entscheidenden Spielen steht er jedoch in der Startelf.

„Ich bin im europäischen Fußball angekommen – jetzt geht es darum, noch mehr Titel zu gewinnen und persönlich den nächsten Schritt zu machen“, sagt Eguinaldo.

Eguinaldo: „Fühle mich stärker denn je“

Gleichzeitig wächst seine Verantwortung innerhalb der Mannschaft: „Sportlich fühle ich mich stärker denn je – ich will Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen.“

Die Leistungen bleiben auch international nicht unbemerkt. Eguinaldo spielt sich zunehmend ins Schaufenster – nach SPORT1-Informationen haben mehrere Klubbosse aus der Bundesliga den Offensivmann bereits auf dem Zettel.