Conference League: Mainz erwartet "Feuerwerk"

Trainer Urs Fischer hat die Profis des FSV Mainz 05 auf einen heißen Tanz im „Hexenkessel“ Stade de la Meinau eingestellt.
Mainz erwartet „Feuerwerk“
„Ich rechne mit einem Feuerwerk von Straßburg ab der ersten Sekunde“, sagte der Schweizer vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) in der Conference League. Darauf müssten die Rheinhessen vorbereitet sein.
Kohr fordert „Männerfußball“
Wenn der Funke im Stadion überspringe, „dann herrscht hier eine tolle Atmosphäre“. Seine Spieler müssten die Partie daher „sehr cool und mutig“ angehen, forderte Fischer: „Es braucht eine absolute Topleistung.“
Die Mainzer reisen mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel zu Racing Straßburg. Ausruhen soll sich der FSV darauf aber nicht. „Es muss in den Köpfen sein, dass du versuchst, ein Tor zu schießen – und nicht zur zu verteidigen“, sagte Fischer am Mittwochabend.
Mittelfeldspieler Dominik Kohr hob die Erfahrung in den Reihen der Mainzer hervor. „Wir haben Spieler, die schon deutlich älter sind als bei Straßburg. Das müssen wir mit Männerfußball auf den Platz bringen“, sagte der 32-Jährige. Das große Ziel sei „natürlich“ das Finale, „aber dafür muss man Schritt für Schritt gehen und morgen erstmal eine Runde weiterkommen.“