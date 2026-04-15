Conference League: Mainz erwartet "Feuerwerk"

SID 15.04.2026 • 19:40 Uhr Das Hinspiel ist nur die halbe Miete. In Straßburg erwartet der Mainzer Coach einen heißen Tanz.

Trainer Urs Fischer hat die Profis des FSV Mainz 05 auf einen heißen Tanz im „Hexenkessel“ Stade de la Meinau eingestellt.

„Ich rechne mit einem Feuerwerk von Straßburg ab der ersten Sekunde“, sagte der Schweizer vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) in der Conference League. Darauf müssten die Rheinhessen vorbereitet sein.

Kohr fordert „Männerfußball“

Wenn der Funke im Stadion überspringe, „dann herrscht hier eine tolle Atmosphäre“. Seine Spieler müssten die Partie daher „sehr cool und mutig“ angehen, forderte Fischer: „Es braucht eine absolute Topleistung.“

Die Mainzer reisen mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel zu Racing Straßburg. Ausruhen soll sich der FSV darauf aber nicht. „Es muss in den Köpfen sein, dass du versuchst, ein Tor zu schießen – und nicht zur zu verteidigen“, sagte Fischer am Mittwochabend.