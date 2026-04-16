Conference League: Mainz-Boss muss "Abbitte leisten"

SID 16.04.2026 • 06:29 Uhr Anfangs war der Sportvorstand des FSV Mainz 05 skeptisch. Inzwischen ist er von dem neuen Wettbewerb aber vollends überzeugt.

Mit dem Halbfinale vor Augen hat Christian Heidel seine kritische Haltung zur Conference League abgelegt. „Ich war kompletter Gegner des neuen Systems“, sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 im Interview mit RTL/ntv: „Aber ich muss Abbitte leisten! Jetzt, nachdem wir selber mitgespielt haben, finde ich das überragend.“

Bei der Einführung des neuen Wettbewerbs zur Saison 2021/22 habe er gesagt: „Was soll das jetzt wieder? Das wird niemanden interessieren“, verriet Heidel und gab angesichts der Mainzer Erfolge zu: „Wir schimpfen immer alle sehr gerne auf die UEFA und FIFA, aber dieser Wettbewerb ist ein absoluter Volltreffer.“

Mainz schafft „Außergewöhnliches“

Die Mainzer treten mit einem 2:0-Vorsprung am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinal-Rückspiel bei Racing Straßburg an. Unter die letzten acht hatten es die Rheinhessen in einem europäischen Wettbewerb zuvor noch nie geschafft. Dies sei „schon etwas sehr Außergewöhnliches“ für den Klub, betonte Heidel.

Dass die Leistungen des FSV auch in der Bundesliga genau beobachtet werden, ist Heidel bewusst. Schließlich können sich bis zu zehn Teams aus der deutschen Eliteklasse im unwahrscheinlichen Optimalfall für den Europapokal qualifizieren.