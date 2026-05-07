Oliver Glasner bucht sein Leipzig-Ticket!

SID 07.05.2026 • 22:57 Uhr Nach dem Coup in der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt winkt Glasner nun in der Conference League der Titel. Dann verlässt er den Klub.

Trainer Oliver Glasner ist nur noch einen Schritt vom nächsten berauschenden Pokaltriumph entfernt. Mit Crystal Palace setzte sich der 51 Jahre alte Österreicher nach einem 2:1 (1:1) gegen Schachtar Donezk im Halbfinal-Rückspiel der Conference League durch. Im Endspiel in Leipzig treffen die Engländer, die ihren ersten europäischen Titel in der 120-jährigen Vereinsgeschichte herbeisehnen, auf Rayo Vallecano.

Nach dem Coup in der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt, dem sensationellen Erfolg im FA Cup im Vorjahr mit Palace sowie dem gewonnenen Community Shield winkt Glasner die vierte Trophäe binnen vier Jahren.

Glasner kann sich mit einem Titel verabschieden

Durch das 3:1 im Hinspiel hatten die „Eagles“ einen komfortablen Vorsprung. Nach einem aberkannten Treffer von Yeremy Pino gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Schachtar-Verteidiger Pedro Henrique in Führung (25.). Den sehenswerten Ausgleich durch Eguinaldo (35.) konterte Ismaila Sarr (52.).

Für Glasner wäre der Titel der krönende Abschluss einer erfolgreichen, aber nicht ganz reibungslosen Zeit an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs. Im Januar hatte Glasner seinen Abschied im Sommer verkündet und mit der Klubführung abgerechnet.