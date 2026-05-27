Medizinischer Notfall bei Conference-League-Finale

Beim Conference-League-Finale in Leipzig zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano (im SPORT1-Liveticker) ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen.
Medizinischer Notfall bei Finale
Beim Conference-League-Finale in Leipzig ereignet sich ein medizinischer Notfall. Die Partie muss unterbrochen werden.
Die Partie musste unterbrochen werden
© IMAGO/Every Second Media
In einem Bereich, in dem größtenteils Rayo-Fans platziert waren, benötigte ein Fan ärztliche Hilfe, einige Sanitäter eilten umgehend zu den Plätzen. Übereinstimmenden Berichten zufolge fiel die Person eine Treppe herunter.
Conference League: Finale kurzzeitig unterbrochen
Die Partie wurde daraufhin von Schiedsrichter Maurizio Mariani für wenige Minuten unterbrochen (36.). Vallecano-Torwart Augusto Batalla suchte dabei immer wieder den Austausch mit dem Unparteiischen, gestikuliere eindrücklich und kommunizierte lautstark.
Auch auf der Leinwand im Stadion wurde eingeblendet, dass die Partie wegen des Zwischenfalls vorerst unterbrochen ist.
Nach etwa drei Minuten setzte Mariani die Partie fort. Wie es um den betroffenen Fan steht, ist aktuell noch unklar.