Medizinischer Notfall bei Conference-League-Finale

Julius Schamburg 27.05.2026 • 21:56 Uhr Beim Conference-League-Finale in Leipzig ereignet sich ein medizinischer Notfall. Die Partie muss unterbrochen werden.

Beim Conference-League-Finale in Leipzig zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano (im SPORT1-Liveticker) ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen.

In einem Bereich, in dem größtenteils Rayo-Fans platziert waren, benötigte ein Fan ärztliche Hilfe, einige Sanitäter eilten umgehend zu den Plätzen. Übereinstimmenden Berichten zufolge fiel die Person eine Treppe herunter.

Conference League: Finale kurzzeitig unterbrochen

Die Partie wurde daraufhin von Schiedsrichter Maurizio Mariani für wenige Minuten unterbrochen (36.). Vallecano-Torwart Augusto Batalla suchte dabei immer wieder den Austausch mit dem Unparteiischen, gestikuliere eindrücklich und kommunizierte lautstark.

Auch auf der Leinwand im Stadion wurde eingeblendet, dass die Partie wegen des Zwischenfalls vorerst unterbrochen ist.