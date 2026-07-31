Unglaubliches Comeback in UCL-Quali: Aus 0:3 wird 7:5!

Julius Schamburg 31.07.2026 • 16:54 Uhr In der Conference-League-Qualifikation kommt es zu einem wahnsinnigen Comeback. Aus 0:3 wird 7:5.

Litauens Rekordmeister Zalgiris Vilnius hat in der Conference-League-Qualifikation ein unglaubliches Comeback hingelegt.

Nach der 0:3-Pleite im Hinspiel fertigte Vilnius den georgischen Vertreter Dinamo Tiflis im Rückspiel mit 7:2 (1:1) ab und zog damit in die nächste Runde ein.

Das kaum für möglich gehaltene Comeback begann mit einem Dämpfer: Stürmer Nikola Petkovic scheiterte früh vom Elfmeterpunkt (9.).

Conference League: Vilnius wie im Rausch

Doch dann kam Vilnius so richtig in Torlaune: Stanislav Bilenkyi (25., 82., 90.), Petkovic (59., 73.), Bryan Teixeira (61.) und Nemanja Mihajlovic (88.) reihten sich in die Torschützenliste ein.

Für Tiflis waren Leo Santos (40.) und Mate Vatsadze (72.) erfolgreich.

So wurde aus dem 0:3 im Hinspiel noch ein 7:5-Gesamtsieg für Vilnius. Der georgische Traditionsklub um den 16 Jahre alten Tornike Kvaratskhelia, Bruder von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia, erlebte derweil einen Albtraum.

„Historische Blamage“ für Tiflis

Das georgische Portal Sportall titelte: „Historische Blamage: Dinamo Tiflis von Zalgiris vernichtend geschlagen und aus der Conference League ausgeschieden.“