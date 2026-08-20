Traumtor! Julian Brandt gelingt Geniestreich

Maximilian Huber 20.08.2026 • 22:09 Uhr Im Kampf um den Einzug in die Conference-League-Ligaphase gelingt Julian Brandt ein Traumtor für Ajax Amsterdam. Der Ex-Borusse trifft schon zum dritten Mal für die Niederländer.

Geniestreich von Julian Brandt! Beim 4:2-Sieg von Ajax Amsterdam im Hinspiel der Conference-League-Playoffs beim FC Sion ist dem deutschen Offensivspieler ein Traumtor gelungen.

Brandt kam in der 53. Minute zentral außerhalb des Sechzehners an den Ball, legte ihn sich auf den rechten Fuß und schweißte das Leder traumhaft in den rechten oberen Winkel. „Wow, was für ein Traumtor von Brandt! Von wegen Schönspieler, auch im Dauerregen haut der einfach mal einen raus“, beschrieb Kommentator Jörg Steiger die Szene um den Ex-Dortmunder.

Brandt trifft zum dritten Mal für Ajax

Franck Surdez (34.) hatte Sion zunächst in Führung gebracht und Marc-André ter Stegen im Ajax-Tor keine Chance gelassen. Brandts Distanzkracher bedeutete das zwischenzeitliche 1:1 (53.), Marcos Leonardo drehte das Spiel für den niederländischen Rekordmeister (60.).

Sion kam zwar durch einen Elfmetertreffer von Ilyas Chouaref zum 2:2-Ausgleich (71.), doch Amsterdams Tolu Arokodare konterte den Treffer blitzschnell (74.). Ex-Bremer Davy Klaassen stellte den 4:2-Endstand her (87.).

Brandt lief in Sion zum fünften Mal für Ajax Amsterdam auf, dreimal konnte der Offensivspieler schon für die Niederländer treffen.