"Erbärmliche Leistung": Presse wütet nach Rangers-Aus

Lars Hinzberg 27.08.2026 • 22:49 Uhr Die Glasgow Rangers verpassen in den Playoffs den Einzug in die Conference League. Die schottische Presse hält sich danach mit ihrer Kritik nicht zurück.

Mit den Glasgow Rangers ist der nächste schottische Klub in der Qualifikation zum Europapokal gescheitert. Nach einem 1:0-Hinspielerfolg in den Conference-League-Playoffs gegen den tschechischen FK Jablonec verlor der Traditionsklub am Donnerstag im Elfmeterschießen und verpasste damit das internationale Geschäft.

In der 73. Minute egalisierte der Gastgeber das Hinspielergebnis und zwang die Rangers schließlich in die Elfmeterlotterie. Dort unterlagen die Schotten nach zwei Fehlschüssen schließlich mit 3:4. Die heimische Presse nahm nach der verpassten Qualifikation kein Blatt vor den Mund und zerlegte den Klub dabei teils in seine Einzelteile.

„Eine der schlechtesten Leistungen in Europa“

Allen voran machte Ex-Profi Andy Herald, der für die Blau-Weißen selbst 152 Mal auf dem Platz stand, seinem Ärger über den Auftritt Luft: „Das ist eine der schlechtesten Leistungen, die ich je in Europa gesehen habe. Absolut furchtbar“, urteilte der 34-Jährige bei BBC Scotland.

Und weiter: „Kein Stil, keine Bewegung, kein Ehrgeiz, keine Zweikämpfe, keine Torschüsse, keine Ballkontrolle. Sie haben in 120 Minuten absolut nichts gezeigt. Und ich bin nicht sonderlich überrascht, nachdem ich die ersten fünf oder sechs Spiele der Saison gesehen habe.“

Im siebten Pflichtspiel war es die dritte Niederlage der Saison 2026/27 für den 55-maligen Meister. Besonders bitter: Ursprünglich war der schottische Traditionsklub in der Qualifikation zur Europa League gestartet und nach der Niederlage gegen Jagiellonia Bialystok aus Polen in die Conference-League-Playoffs abgerutscht. Nun folgte also der komplette europäische K.o.

Leeres Trikot und ein WLAN-Passwort – Presse übt Kritik

Kurios wurde es bei der Scottish Sun, die einen „katastrophalen Abend“ und eine „erbärmliche Leistung“ sah. „Von einer Mannschaft geschlagen, deren Name wie ein WLAN-Passwort klingt“, setzte der Kritik dabei die Krone auf.