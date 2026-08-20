Conference League: Paris Brunner wird zum "Mann der Stunde"

Maximilian Huber 20.08.2026 • 23:17 Uhr Die AS Monaco macht einen großen Schritt Richtung Ligaphase in der Conference League. Beim Sieg der Monegassen trägt sich auch der Ex-Dortmunder Paris Brunner in die Torschützenliste ein.

Erfolgreicher Auftritt von Paris Brunner! Der Ex-Dortmunder hat mit der AS Monaco einen großen Schritt in Richtung der Conference-League-Ligaphase gemacht und beim 3:2-Sieg der Monegassen im polnischen Zabrze entscheidend getroffen.

Der Offensivspieler erzielte das zwischenzeitliche 3:1 für Monaco. Brunner bugsierte dabei eine Flanke von Stanis Idumbo per Kopf wuchtig aus kurzer Distanz ins Tor (58.).

Die französische L’Équipe betitelte den 20-Jährigen als „Mann der Stunde“ – und hat damit absolut recht.

Paris Brunner befindet sich in Topform

Denn: Brunner absolvierte seit Beginn der Saisonvorbereitung 2026/27 insgesamt sieben Spiele mit der AS Monaco und erzielte dabei beeindruckende sechs Tore. Gegen Viertligist AS Saint-Priest (5:2) gelang ihm ein Doppelpack, in Testspielen gegen Brügge, Liverpool und Getafe traf Brunner ebenfalls.

Bei seinem ersten Startelf-Einsatz in Pflichtspielen für Monaco folgte im polnischen Zabrze der nächste Treffer.

„Nach seiner wenig erfolgreichen Ausleihe an den belgischen Verein Cercle Brügge kehrte er mit frischem Elan und großem Ehrgeiz zurück, was ihm zu besonderer Effizienz verhalf“, schrieb die L’Équipe weiter.