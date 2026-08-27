Conference-League-Playoffs: SC Freiburg - Motherwell heute live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.08.2026 • 15:45 Uhr Der SC Freiburg kämpft im Playoff-Rückspiel gegen den FC Motherwell um den Einzug in die Ligaphase der Conference League.

In der vergangenen Saison führte die Reise des SC Freiburg bis ins Finale der Europa League, nun wollen sich die Breisgauer erneut das Ticket für eine weitere Europa-Tournee sichern. Das Fernziel wäre das gleiche: Denn auch das Finale der Conference League im nächsten Jahr findet – wie das diesjährige Europa-League-Endspiel – in Istanbul statt.

Auf dem Weg dorthin muss der Sport-Club allerdings in den Playoffs die erste Prüfung bestehen. Gegen den schottischen Vertreter SC Motherwell hat sich die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit einem 3:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel (18.45 Uhr im LIVETICKER) verschafft.

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Doch trotz des Vorsprungs mahnte Schuster auf der Pressekonferenz: „Der Fußball schreibt immer wieder diese Geschichten. Wir sind total gewarnt.“ Als Beispiel nannte der Coach die Aufholjagd des Linzer ASK gegen Celtic Glasgow.

„Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Und es ist natürlich unser großes Ziel, die Ligaphase zu erreichen“, ergänzte der SC-Trainer.

Grifo: „Wir werden scharf sein“

In personeller Hinsicht gab Schuster bei Max Rosenfelder Entwarnung. Der Innenverteidiger war im Hinspiel mit Krämpfen ausgewechselt worden und verpasste das DFB-Pokalspiel bei Fortuna Düsseldorf (5:1). „Bei ihm ist alles gut. Es war klar, dass er nur eins der Spiele macht. Er hat ab Montag ganz normal trainiert.“

Die Mannschaft geht jedenfalls voll fokussiert in die Partie, das bestätigte auch Vincenzo Grifo auf der PK: „Die Schotten werden morgen sehr heiß sein, es könnte das Spiel ihres Lebens werden. Sie wollen auch unbedingt in die Ligaphase. Aber auch wir werden scharf sein, und ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden.“