Freiburg in Conference-League-Playoffs gegen Motherwell

SID 13.08.2026 • 22:22 Uhr Der SC Freiburg trifft in den Playoffs um den Einzug in die Ligaphase der Conference League auf ein schottisches Team. Das steht seit Donnerstagabend fest.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg bekommt es in den Playoffs zur Conference League mit dem FC Motherwell zu tun. Die Schotten besiegten am Donnerstag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde HJK Helsinki um den Ex-Schalker Teemu Pukki mit 2:0 (0:0), das erste Duell war 1:1 ausgegangen.

Ibrahim Said (47./60. Minute) erzielte beide Tore des Tages. Freiburg, Tabellensiebter der vergangenen Bundesliga-Saison, reist am 20. August zunächst nach Motherwell. Eine Woche später fällt im Breisgau die Entscheidung über den Einzug in die Ligaphase, die am 15. Oktober startet.

Derweil zog auch Julian Brandt bei seinem Startelfdebüt für Ajax Amsterdam in die Playoffs ein. Der 30-Jährige, der von Borussia Dortmund gekommen war, traf beim 2:2 (2:1) beim irischen Vertreter FC Shelbourne zum 1:0 (20.). Nach einem 3:1 im Hinspiel spielen Brandt und Co. in der nächsten Runde nun gegen den FC Sion aus der Schweiz.