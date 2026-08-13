Freiburg in Conference-League-Playoffs gegen Motherwell

Fußball-Bundesligist SC Freiburg bekommt es in den Playoffs zur Conference League mit dem FC Motherwell zu tun. Die Schotten besiegten am Donnerstag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde HJK Helsinki um den Ex-Schalker Teemu Pukki mit 2:0 (0:0), das erste Duell war 1:1 ausgegangen.
Freiburg-Gegner steht fest
Ibrahim Said (47./60. Minute) erzielte beide Tore des Tages. Freiburg, Tabellensiebter der vergangenen Bundesliga-Saison, reist am 20. August zunächst nach Motherwell. Eine Woche später fällt im Breisgau die Entscheidung über den Einzug in die Ligaphase, die am 15. Oktober startet.
Derweil zog auch Julian Brandt bei seinem Startelfdebüt für Ajax Amsterdam in die Playoffs ein. Der 30-Jährige, der von Borussia Dortmund gekommen war, traf beim 2:2 (2:1) beim irischen Vertreter FC Shelbourne zum 1:0 (20.). Nach einem 3:1 im Hinspiel spielen Brandt und Co. in der nächsten Runde nun gegen den FC Sion aus der Schweiz.
Brandt hatte am vergangenen Sonntag beim 2:0-Sieg in der heimischen Eredivisie beim PEC Zwolle nach Einwechslung seine Tor-Premiere gefeiert. Dort hatte indessen Marc-André ter Stegen nach der Leihe vom FC Barcelona sein erstes Pflichtspiel für Ajax absolviert, in Irland saß der deutsche Torwart jedoch nur auf der Bank.