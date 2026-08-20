Freiburg-Spiel läuft nicht im Free TV! So können Sie das Spiel LIVE verfolgen

SPORT1 20.08.2026 • 17:30 Uhr Um auch in der Ligaphase der Conference League spielen zu dürfen, muss sich der SC Freiburg heute gegen den FC Motherwell in den Playoffs behaupten. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Im Rahmen der Conference-League-Playoffs muss sich der SC Freiburg heute gegen den FC Motherwell behaupten. Nach Rang sieben in der vergangenen Bundesliga-Saison 2025/26 hat sich das Team von Julian Schuster den Platz in der Conference-League zwar gesichert.

Damit die Breisgauer aber auch in der Ligaphase der Conference-League dabei sind, müssen sie in den Playoffs heute gegen den FC Motherwell ran. Das Hinspiel startet um 20.30 Uhr im Fir Park.

So können Sie die Partie live verfolgen:

TV: Die Partie wird nicht im Free TV gezeigt

Die Partie wird nicht im Free TV gezeigt Stream: solidsport.com (deutscher Kommentar, kostenpflichtig)

solidsport.com (deutscher Kommentar, kostenpflichtig) Ticker:SPORT1

Das Kuriose dabei: Wer das Hinspiel beim FC Motherwell heute live verfolgen möchte, muss auf das Angebot des schottischen Gastgebers zurückgreifen. Für Freiburg-Fans bedeutet das, sie müssen beim Gegner ein Abo abschließen, um die Partie im Livestream mit deutschem Kommentar sehen zu können.

Da die Medienrechte in der Playoff-Phase beim Gastgeber liegen, wird das Spiel nicht im deutschen Free TV gezeigt. Außerdem ist das barrierefreie Fanradio des SC Freiburg vor Ort. Komfortabler wird es für die Breisgauer dann nächste Woche beim Rückspiel, das zuhause im Europa-Park Stadion stattfindet.

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