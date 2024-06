Rekord bei Copa America! Chile und Peru enttäuschen im Clásico del Pacífico

Die Copa America hat bereits im zweiten Spiel eine enttäuschende Nullnummer geboten. Beim Fußball-Kontinentalturnier in den USA trennten sich Chile und Peru in der Nacht zum Samstag torlos. Damit endete nach 20 Aufeinandertreffen der „Clásico del Pacífico“ erstmals wieder ohne Sieger.

Chile trifft am Dienstag im MetLife Stadium von East Rutherford auf Argentinien. An gleicher Stätte hatte La Roja vor acht Jahren gegen Messi und Co. ihre zweite Copa America gewonnen. Peru, das bei den letzten fünf Auflagen viermal unter die letzten Vier kam, spielt gegen Kanada.