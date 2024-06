Copa America: Venezuela löst Viertelfinal-Ticket

Venezuelas Fußball-Nationalmannschaft hat seinen kontinentalen Aufwärtstrend auch bei der Copa America in den USA fortgesetzt und mit einem überraschenden 1:0 (0:0) gegen Mexiko vorzeitig sein Ticket für das Viertelfinale gelöst. Im zweiten Spiel des Tages in Gruppe B verbesserte Ecuador auch dank des Leverkuseners Piero Hincapie seine Chancen auf die Runde der letzten acht durch ein 3:1 (2:0) gegen Jamaika.

Beim hitzigen Duell in Los Angeles ließ Routinier Salomon Rondon Venezuela, das in der südamerikanischen WM-Qualifikation als derzeitiger Tabellenvierter von der erstmaligen Teilnahme an einer WM-Endrunde träumt, mit einem verwandelten Foulelfmeter (57.) jubeln. Mexiko bekam in der turbulenten Schlussphase noch die Chance zum Ausgleich, Orbelin Pineda scheiterte aber mit einem Handelfmeter (88.) nach VAR-Entscheid an Schlussmann Rafael Romo.