Copa: Ecuador strauchelt mit Bundesliga-Duo - Mexiko siegt

Auch Piero Hincapie und Willian Pacho können Ecuadors Niederlage in Unterzahl nicht verhindern. Mexiko tut sich indes schwer.

Mit zwei Abwehrsäulen aus der Fußball-Bundesliga hat Ecuador sich in Unterzahl gegen eine Auftaktpleite bei der Copa America gestemmt - und am Ende doch verloren: Das Team unterlag Venezuela am Samstag mit 1:2 (1:0). Piero Hincapie von Double-Sieger Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurts Dauerbrenner Willian Pacho konnten die Niederlage nicht verhindern, gut 70 Minuten spielte Ecuador nach einer Roten Karte zu zehnt.