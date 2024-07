Copa America: Brasilien scheitert an Uruguay

In einer Partie auf Augenhöhe musste Uruguay nach einem harten Foul von Nahitan Nandez ab der 74. Minute in Unterzahl auskommen. Im Elfmeterschießen, das bei der Copa bis zum Finale sofort auf ein Remis in der K.o.-Phase folgt, avancierte Torwart Sergio Rochet mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden. Der zweimalige Weltmeister Uruguay wartet seit 13 Jahren auf einen Titel bei der Südamerika-Meisterschaft.