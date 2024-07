Drama um Messi: Argentinien gewinnt chaotisches Copa-Finale

Erst weinte Lionel Messi hemmungslos, dann gab es kein Halten mehr: Argentiniens Fußball-Weltmeister haben in einem chaotischen und dramatischen Endspiel zum 16. Mal die Copa America gewonnen. Die Seleccion setzte sich im Endspiel in Miami, wo sich der Anpfiff nach einem Einlass-Chaos um 82 Minuten verzögert hatte, nach großem Kampf mit 1:0 nach Verlängerung gegen Kolumbien durch.

Das goldene Tor in einem packenden Finale erzielte Lautaro Martinez in der 112. Minute. Superstar Messi war da bereits nicht mehr auf dem Feld: Der achtmalige Weltfußballer war in der 66. Minute unter Tränen ausgewechselt worden, der Offensivspieler von Inter Miami hatte sich offenbar ohne Gegnereinwirkung verletzt. Auf der Bank sitzend verfolgte Messi, dessen Zukunft in der Nationalmannschaft ungeklärt ist, teilweise weinend das Spiel.