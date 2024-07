Ex-Bayern-Star zaubert bei Copa América

Ex-Bayern-Star James Rodríguez hat Kolumbien den Weg ins Halbfinale der Copa América geebnet. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte beim 5:0-Sieg (3:0) gegen Panama das zwischenzeitliche 2:0 per Strafstoß, außerdem legte er zwei weitere Treffer zum 1:0 (Jhon Córdoba/8.) und 3:0 (Luis Diaz/41.) auf.

„Wir hoffen, dass wir das Finale erreichen können. Wir sind gerade in einem sehr guten Moment und haben eine sehr gute Mannschaft“, sagte James.

James einst bei den Bayern

Der 32-Jährige hatte von 2017 bis 2019 für den FC Bayern gespielt, nach dem Leihgeschäft kehrte er zu Real Madrid zurück. Zeitweise war er vereinslos, seit Sommer 2023 spielt er für den FC Sao Paulo in Brasilien.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Dienstag (Ortszeit) Weltmeister Argentinien und Kanada im MetLife Stadium in New Jersey gegenüber.